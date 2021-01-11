С 4 по 10 января в Харьковской области гриппом и ОРВИ заболело 2124 человека, из них 646 (30,4%) - дети в возрасте до 17 лет.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 25,1%.Показатель заболеваемости составляет 80,37 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 81,2%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий. Госпитализированы 58 человек, все дети.Превышение показателей собственных эпидемических порогов в районах области и Харькове не зарегистрировано. При этом самый высокий показатель в области зарегистрирован в Первомайском районе - 457,40 на 100 тыс. населения, самый низкий - в Зачепиловском - 6,79 на 100 тыс. населения.По состоянию на 11 января привито против гриппа 8838 человек, из них 38,8% - из групп риска. Вирусологический мониторинг циркулирующих штаммов вирусов гриппа в области не проводился.