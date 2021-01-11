Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА со ссылкой на Прокуратуру Харьковской области.

«Крали кабелі зв’язку — двом поліцейським та двом цивільним особам повідомлено про підозруЗа процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру поліцейському батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області, інспектору Управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції та двом цивільним особам за фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у сховище (ч. 3 ст. 185 КК України)».