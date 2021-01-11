Одним из опасных для организма действий, совершаемых людьми утром после пробуждения, является активное выполнение физических упражнений, сообщила врач и телеведущая из Великобритании Мириам Стоппард.В интервью изданию The Mirror врач назвала три опасных действия, выполняемых утром после пробуждения от сна. Говоря об этом, медик призвала не выполнять интенсивную зарядку, едва поднявшись с постели. Стоппард пояснила, что активные физические действия могут быть опасны, если человек не отошел полностью от ночного сна. В таких обстоятельствах тело не растягивается нужным образом из-за обезвоживания, возникающего за ночь.
- Неосторожные движения сразу после пробуждения могут привести даже к смещению позвонков, - предупредила специалист из Великобритании.
Другим опасным действием утром после пробуждения врач назвала питье апельсинового сока. Мириам Стоппард отметила: стакан такого сока, выпиваемый сразу после сна, способствует резкому повышению уровня сахара в крови. Эксперт объяснила это тем, что в едва проснувшемся человеческом организме еще не функционирует как положено выделение инсулина. Резкие скачки сахара в крови негативно сказываются на функциях метаболизма и способствуют развитию многих нарушений.
Другое опасное действие утром после пробуждения – это употребление кофе, говорит эксперт.
- Чашка кофе, выпитая натощак, повышает уровень сахара в крови в полтора раза, - предостерегла врач из Великобритании.