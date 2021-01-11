Одним из опасных для организма действий, совершаемых людьми утром после пробуждения, является активное выполнение физических упражнений, сообщила врач и телеведущая из Великобритании Мириам Стоппард.

В интервью изданию The Mirror врач назвала три опасных действия, выполняемых утром после пробуждения от сна. Говоря об этом, медик призвала не выполнять интенсивную зарядку, едва поднявшись с постели. Стоппард пояснила, что активные физические действия могут быть опасны, если человек не отошел полностью от ночного сна. В таких обстоятельствах тело не растягивается нужным образом из-за обезвоживания, возникающего за ночь.- Неосторожные движения сразу после пробуждения могут привести даже к смещению позвонков, - предупредила специалист из Великобритании.Другим опасным действием утром после пробуждения врач назвала питье апельсинового сока. Мириам Стоппард отметила: стакан такого сока, выпиваемый сразу после сна, способствует резкому повышению уровня сахара в крови. Эксперт объяснила это тем, что в едва проснувшемся человеческом организме еще не функционирует как положено выделение инсулина. Резкие скачки сахара в крови негативно сказываются на функциях метаболизма и способствуют развитию многих нарушений.Другое опасное действие утром после пробуждения – это употребление кофе, говорит эксперт.- Чашка кофе, выпитая натощак, повышает уровень сахара в крови в полтора раза, - предостерегла врач из Великобритании.