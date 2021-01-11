Об этом сообщила депутат Харьковского городского совета Алина Мустафаева.

После обращения в прокуратуру депутата городского совета Алины Мустафаевой, Харьковские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 358 УК Украины за подделку документов по предварительному сговору группой лиц.Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.Напомним, что Мустафаева обратилась в руководство областной прокуратуры с требованием разобраться в ситуации с назначением председателя и секретаря горсовета, которое, по мнению депутата, было незаконным.Согласно информации из обращения, депутат подозревает, что Игорь Терехов и Александр Новак подделали документы с целью захвата власти. В частости, речь идет о представлениях, которые были поданы от имени Геннадия Кернеса с его цифровой подписью.