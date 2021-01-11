Аналитики прогнозируют укрепление курса гривны в первой половине 2021 года, пишет Reuters.

Это произойдет благодаря притоку иностранной валюты от экспорта и возобновлению интереса иностранных инвесторов к украинским облигациямТак, согласно прогнозу, к июню курс гривны составит 27,60 гривен за доллар. Опрошены были 13 аналитиков.Как пишет Reuters, что в 2020 году иностранные инвесторы сократили свой портфель гособлигаций почти на $2 млрд, или 42%. Но с середины декабря иностранные инвесторы купили облигаций на 10,3 млрд грн ($368 млн)."Ставки постепенно растут, и растет глобальный интерес к рискованным активам на фоне ожиданий восстановления роста мировой экономики", – считают эксперты из Райффайзен Банка Аваль.Также аналитики прогнозируют, что экономика Украины вырастет на 4% в 2021 году после снижения на 4,8% в 2020 году.Отметим, в 2020 году курс гривны к доллару упал почти на 20% и сейчас находится на уровне 28,15-28,30 за доллар.