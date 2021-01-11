Ученые заявили о том, что 2020 год оказался одним из самых коротких. Скорость вращения Земли немного выросла, и сверхточные часы отстают от нее.

28 самых коротких суток с 1960 года, когда начались измерения, выпали на 2020 год, сообщает Naked science.Сутки на Земле длятся примерно 24 часа – 86400 секунд. Но время, за которое планета совершает полный оборот вокруг своей оси, слегка варьируется. В конце 1960-х годов появились атомные часы и технологии, которые позволяют отслеживать вращение. Оказалось, что сутки могут отклоняться от «нормы». Это связано с поведением расплавленного ядра Земли, динамикой океанов и атмосферы.Отклонения могут наблюдаться и в ту, и в другую сторону, но в целом вращение планеты замедляется и на больших масштабах сутки становятся чуть длиннее. В результате атомные часы понемногу «убегают» вперед, и Международная служба вращения Земли то и дело вносит в их ход дополнительную (високосную) секунду, синхронизируя астрономическое время с солнечным. В последний раз она была добавлена в 2016-м.Но 2020 год оказался необычным, солнечное время ушло немного вперед. За год были зарегистрированы десятки необычайно коротких суток. Рекорд был установлен 19 июля, когда отклонение составило 1,46 миллисекунды. По оценкам экспертов Time & Date, 2021-й продолжит этот тренд: сутки в наступившем году в среднем будут на 0,05 миллисекунды короче 24 часов. Таким образом, ожидается, что к концу года накопится отклонение примерно в 19 миллисекунд.В связи с этим Международная служба вращения Земли может пойти на беспрецедентный шаг и объявить не о добавлении високосной секунды, а о ее вычитании из всемирного времени. До сих пор «переводить стрелки» атомных часов вперед, а не назад, человечеству не приходилось. Пока о таких планах официально не объявили, однако коррективы требуется вносить в полночь с 31 декабря на 1 января — и к этому сроку планы вполне могут поменяться.