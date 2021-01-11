Общий долг жителей Харьковской области за коммунальные услуги на 1 декабря 2020 года составил более 8 миллиардов гривен.

Как сообщается со ссылкой на облстат, в ноябре 2020 года жители Харькова и области заплатили за услуги ЖКХ 936,2 млн грн., что составляет 48,2% от общей суммы начислений.

На 1 декабря 2020 года задолженность жителей региона:

•    по оплате за газ составила 2 млрд 839,5 млн грн.,
•    отопление и горячую воду - 3 млрд 560,9 млн грн.,
•    за холодную воду и канализацию -  678,6 млн грн.,
•    за содержание домов и придомовых территорий – 428,9 млн грн.,
•    вывоз мусора – 163 млн грн.,
•    электроэнергию – 607 млн грн.

Всего - 8,1 млрд грн.

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