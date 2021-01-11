Общий долг жителей Харьковской области за коммунальные услуги на 1 декабря 2020 года составил более 8 миллиардов гривен.Как сообщается со ссылкой на облстат, в ноябре 2020 года жители Харькова и области заплатили за услуги ЖКХ 936,2 млн грн., что составляет 48,2% от общей суммы начислений.
На 1 декабря 2020 года задолженность жителей региона:
• по оплате за газ составила 2 млрд 839,5 млн грн.,
• отопление и горячую воду - 3 млрд 560,9 млн грн.,
• за холодную воду и канализацию - 678,6 млн грн.,
• за содержание домов и придомовых территорий – 428,9 млн грн.,
• вывоз мусора – 163 млн грн.,
• электроэнергию – 607 млн грн.
Всего - 8,1 млрд грн.