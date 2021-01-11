Согласно результатам исследования, представленного в Journal of Internal Medicine, пациенты с легким течением коронавируса особенно часто страдают от нарушения обоняния или его полной потери.

Заключение о том, что самым распространенным симптомом легкого течения коронавируса является нарушенное обоняние, было сделано группой исследователей под руководством врача Жерома Лешьена из Университета Париж-Сакле. Ими были проанализированы данные 2581 пациента с ковидом из восемнадцати европейских больниц. Данные собирались с марта по июнь 2020 года. 2194 обследованных пациента (85%) имели легкое течение инфекции, 110 пациентов (4,3%) болели в умеренной форме и 277 пациентов (10,7%) были больны серьезно.Анализ ученых показал, что сигналом легкого течения COVID-19 чаще всего оказывались проблемы с обонятельной функцией. По их данным, обонятельные расстройства встречались при легкой форме инфекции в 85,9% случаях, при умеренной – в 4,5% случаев, у пациентов с тяжелым или критическим течением – в 6,9% случаев.«По словам переболевших, прошло в среднем три недели, прежде чем они снова смогли нормально чувствовать запахи. Почти четверть пациентов заявили, что их обоняние оставалось нарушенным даже спустя 60 дней», - рассказали авторы проекта.Их выводы перекликаются с данными американского метаанализа, которые свидетельствуют, что в среднем 77% всех случаев COVID-19 связаны с нарушением восприятия запахов, независимо от тяжести течения инфекции. При этом ученые отмечают, что, помимо полной потери или частичного отказа обонятельной функции, часть заболевших коронавирусом страдают паросмией, то есть ощущают не существующие запахи, зачастую неприятные.Ученые подозревают, что нарушение обоняния при легкой форме ковида может быть связано с реакцией иммунной системы, отличной от той, которая возникает у более тяжелых больных. Также они констатируют, что нервные клетки обонятельной системы способны обновляться, даже если этот процесс может длиться несколько месяцев. Поэтому нарушенное обоняние, так или иначе, восстановится.