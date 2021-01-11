К концу первой недели после новогодних праздников суточное количество заболевших коронавирусом в Харьковской области может увеличиться.

Об этом "Суспільному" сообщила директор Харьковского лабораторного центра Любовь Махота."Инкубационный период, по последним данным, сокращается - составляет семь - восемь дней", - сказала Махота.По ее словам, лабцентр успевает обработать все образцы. Что же касается информации Минздрава о том, что в Харьковской области сейчас остается 90 непротестированных образцов, то директор лабцентра отметила, что это тесты частных лабораторий.