В Купянском районе медики спасли 88-летнего мужчину, у которого остановилось сердце.

Об этом сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи.



11 января в 12:21 в Службу "103" поступило сообщение, что в с. Московка Купянского района 88-летнему мужчине плохо с сердцем. Бригада "скорой" поставила диагноз "острый инфаркт миокарда", у пожилого мужчины остановилось сердце.



Медики констатировали клиническую смерть и начали реанимацию. Им удалось восстановить сердечно-легочную деятельность, после чего мужчину госпитализировали в больницу.