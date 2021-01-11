При осмотре посылки, поступившей заключенному в "Харьковском следственном изоляторе", в середине конфет было обнаружено 8 бумажных свертков с зеленым веществом растительного происхождения.

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.



Кроме этого в государственном учреждении "Качановская исправительная колония (№54)" при осмотре посылки в шве брюк нашли медицинский бинт, пропитанный неизвестным веществом с резким запахом уксуса, похожим на наркотическое средство.



Об инцедентах сообщили в полицию.