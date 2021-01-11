В марте этого года Украина ожидает поставку китайской вакцины от COVID-19.

Группа фармацевтических компаний "Лекхим" заключила соглашение о поставке вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac. В первом полугодии этого года поступит 5 миллионов доз вакцины. Об этом сообщили в компании, пишет РБК-Украина.



Напоминаем, в конце декабря Украина заключила контракт на поставку вакцины от COVID производства китайской компании Sinovac Biotech.