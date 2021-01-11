Подробности в сюжете телеканала "р1".Напомним, что с 8 января в стране ввели "Карантин зимних каникул", вместе с которым правительство ввело ряд жестких ограничений.
В частности, под запрет попали:
- Работа образовательных учреждений любой формы собственности (кроме детских садиков);
- Работа кафе, баров и ресторанов (кроме работы на вынос);
- Проведение любых массовых мероприятий;
- Работа торгово-развлекательных центров (кроме реализации товаров на доставку);
- Проведение культурно-массовых мероприятий и работа культурных заведений;
- Работа бассейнов, фитнес-центров и спорт-залов;
- Работа заведений торгового и бытового обслуживания населения;
- Работа непродовольственных рынков.