В Харькове, 12 января, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Танкопия, 32 (п. №5) до 17:00 12.01.21 г.; ул. Плехановская, 98, б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк) до 20:00 12.01.21 г.



А также:



Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 40/10 (п. №1), ул. Плиточная, 19-а (п. №2, стояк) до 20:00 12.01.21 г.



Киевский район:

ул. Солнечногорская (ч/с) до 20:00 12.01.21 г.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 103 (п. №3, стояк), Салтовское шоссе, 147 (п. №8, стояк), ул. Халтурина, 52 (стояк) до 20:00 12.01.21 г.



Немышлянский район:

ул. Танкопия, 11/3 (п. №2, стояк) до 17:00 12.01.21 г.



Новобаварский район:

пер. Колодезный, 11/21, ул. Пермская, 9 (п. №4, стояк), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №4, стояк) до 20:00 12.01.21 г.