Полицейский, который в Богодухове сбил пешехода и скрылся с места ДТП, был пьян.

Об этом сообщили в полиции. Он задержан. Также ему сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.



ДТП произошло 8 января около 4:40. В результате аварии 21-летнего пострадавшего с телесными повреждениями доставили в районную больницу.



Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



В ходе проведения досудебного расследования установлено, что к совершению ДТП причастен 22-летний полицейский батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области. На момент аварии он находился в отпуске, в гражданской одежде и без табельного оружия. ВАЗ-2113, который сбил человека, принадлежит его отцу.