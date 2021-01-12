Автомобили Mazda и Daewoo столкнулись в ночь на 12 января в Харькове.

По данным полиции, ДТП произошло на ул. Клочковской, 104.



Водитель Mazda нарушил п.10.3 ПДД Украины и врезался в Daewoo. После столкновения Daewoo влетел в забор. Пострадавших нет.



На водителя Mazda патрульные составили административный протокол.