Автомобили Mazda  и Daewoo столкнулись в ночь на 12 января в Харькове.

По данным полиции, ДТП произошло на ул. Клочковской, 104.

Водитель Mazda нарушил п.10.3 ПДД Украины и врезался в Daewoo. После столкновения Daewoo влетел в забор. Пострадавших нет.

На водителя Mazda патрульные составили административный протокол.

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