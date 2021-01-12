В Киевском районе Харькова полиция задержали двух мужчин, которые имели при себе наркотические вещества

Как сообщили в полиции, в Киевском районе Харькова правоохранители изъяли у двух мужчин девять марок ЛСД, пять пакетов амфетамина, пять пакетов с веществом растительного происхождения и 50 граммов психотропа PVP.



9 января патрульные на улице Костельной остановили 20-летнюю девушку, у которой обнаружили наркотические вещества. Девушка рассказала, что уже разложила три закладки на улице Ивана Бахмута, улице Цветущей и на проспекте Панаса Мирного. Из указанных мест изъяли три пакета с амфетамином. Вещество направили на экспертизу.



Открыто уголовное производство по ч.1 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от четырех до восьми лет.



11 января около 12:20 полицейские обнаружили гражданина с наркотиком на площади 1-го Мая. Установлено, что 31-летний житель города Шостка Сумской области отправил посылку с около 20 граммами амфетамина. В настоящее время решается вопрос об изъятии пакета.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.









