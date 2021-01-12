В Коломаке,11 января пропала 16-летняя девушка.

Об этом сообщили в полиции.

Полицейские офицеры громад Харьковской области разыскали девочку, которая после ссоры с отцом ушла из дома.

К офицерам громады обратился мужчина и сообщил, что его несовершеннолетняя дочь утром ушла в неизвестном направлении и по состоянию на 16 часов дня не вернулась. Обеспокоенный отец признался, что уходу девушки предшествовала ссора.

Полицейские немедленно развернули поисковые мероприятия, и 16-летнюю девушку удалось найти. По ее словам, она пряталась в нежилом доме. Об обстоятельствах происшествия проинформированы соответствующие службы и ювенальные полицейские.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Юлия Светличная против повышения тарифов

События