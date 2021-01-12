Владимир Резников освобожден с должности главы Барвенковской районной государственной администрации в Харьковской области.

Соответствующее распоряжение №3/2021-рп от 11 января подписал президент Владимир Зеленский.

"Уволить Резникова Владимира Ивановича с должности главы Барвенковской районной государственной администрации Харьковской области согласно поданному им заявлению", - указано в документе.

В опубликованном на сайте главы государства документе указано, что Резников сам подал заявление об увольнении.

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