Владимир Резников освобожден с должности главы Барвенковской районной государственной администрации в Харьковской области.

Соответствующее распоряжение №3/2021-рп от 11 января подписал президент Владимир Зеленский.



"Уволить Резникова Владимира Ивановича с должности главы Барвенковской районной государственной администрации Харьковской области согласно поданному им заявлению", - указано в документе.



В опубликованном на сайте главы государства документе указано, что Резников сам подал заявление об увольнении.