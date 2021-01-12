Движение транспорта по ул. Пушкинской, на участке от ул. Короленко до пер. Мечникова, будет запрещено до 8 февраля.
Об этом сообщили городские власти. Закрытие участка дороги связано со строительством сетей водоснабжения строящегося ТРЦ «Никольский».
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: пл. Конституции, пер. Мечникова, ул. Сумской и пл. Театральной.
Также до 8 февраля ограничено движение транспорта по пер. Слесарному, на участке от ул. Короленко до пр. Московского. Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: пл. Конституции, пер. Мечникова, ул. Сумской и пл. Театральной.
Также до 8 февраля ограничено движение транспорта по пер. Слесарному, на участке от ул. Короленко до пр. Московского. Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.