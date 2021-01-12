Движение транспорта по ул. Пушкинской, на участке от ул. Короленко до пер. Мечникова, будет запрещено до 8 февраля.

Об этом сообщили городские власти. Закрытие участка дороги связано со строительством сетей водоснабжения строящегося ТРЦ «Никольский».



Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: пл. Конституции, пер. Мечникова, ул. Сумской и пл. Театральной.



Также до 8 февраля ограничено движение транспорта по пер. Слесарному, на участке от ул. Короленко до пр. Московского. Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.