Во время карантинов и локдаунов государство обязано поддерживать своих граждан, а не выжимать из них последнее – народный депутат Украины Юлия Светличная встала на сторону людей, протестующих против повышения тарифов.

В минувшее воскресенье сразу в нескольких областях Украины прошли акции протеста против повышения тарифов. К митингующим присоединилась и Харьковщина. Люди вышли на пикеты к зданиям горсовета в Харькове, в Балаклейском, Змиевском, Волчанском, Нововодолажском, Чугуевском, Дергачевском, Лозовском, Богодуховском, Изюмском, Золочевском, Валковском, Барвенковском, Харьковском районах. Более тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить свое возмущение ростом цен на тепло, газ, электроэнергию.Народный депутат Украины Юлия Светличная поддержала людей, которые выступили против повышения тарифов, и намерена требовать пересмотра этого решения.– Людей, которые протестуют против повышения тарифов, полностью поддерживаю.Люди правы! Во время карантинов и локдаунов государство обязано помогать своим гражданам, а не выжимать из них последнее, – сказала народная избранница. – Буду требовать от правительства пересмотра этого решения, снижения тарифов или внедрения действенных механизмов социальной поддержки людей.Блок Светличной «Разом!» будет добиваться от властей всех уровней пересмотра тарифной политики. В партии уверены: повышение ударит в первую очередь по незащищенным категориям населения, которых становится все больше, учитывая экономический кризис и дефицит бюджета в части социальных выплат. В нынешних условиях повышение тарифов приведет к еще большему снижению уровня жизни людей, что недопустимо.– Блок Светличной «Разом!» на всех уровнях будет требовать от властей пересмотра тарифной политики, сохранения социальных стандартов и разработки действенных механизмов поддержки каждого гражданина. Мы всегда будем на стороне людей, они имеют право на достойную жизнь, – заявили в партии.