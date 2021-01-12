В 2021 году ВМС планируют получить от США три патрульных катера класса Island. Они будут переданы сразу с вооружением.

Украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров класса Island прибыли в США, где под руководством американских инструкторов пройдут курс обучения в Балтиморе, штат Мэриленд. Об этом накануне сообщило посольство Украины в США."Это уже вторая партия катеров, которые США планируют передать Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны", – говорится в сообщении.В 2021 году ВМС планируют получить от США три патрульных катера класса Island. Ожидается, что они будут переданы сразу с вооружением.