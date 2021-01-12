В компании Moderna заявили, что их вакцина против коронавируса может гарантировать иммунитет от ковида на целый год.

Об этом заявил главный врач Тал Закс, передает CNN.- Наши ожидания - вакцинация продлится минимум год, - заявил он.Сегодня полный курс вакцинации - это две дозы, интервал между которыми составляет месяц.Закс заявил, что компания исследует то, будет ли третья прививка усиливать иммунитет.Ранее сообщалось о том, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало применение американской вакцины Moderna для борьбы с COVID-19. Вакцину американского производителя можно хранить при -20 градусах по Цельсию (-4 градуса по Фаренгейту). Это намного ниже, чем у вакцины Pfizer, которая должна храниться при -70 градусов по Цельсию (-94 градуса по Фаренгейту), что упрощает ее распространение.По словам официальных лиц, с тех пор, как FDA предоставило Pfizer-BioNTech разрешение на экстренную вакцинацию неделю назад, в США было доставлено около 2,9 миллиона доз. В США от коронавируса погибли по меньшей мере 318 тысяч человек из почти 18 миллионов случаев.