Правоохранители Харькова разыскали одного из злоумышленников, который вместе с подельником 15 октября 2020 года у дома на проспекте Победы затолкал 67-летнего харьковчанина в машину и увез в поселок Флоринка.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, злоумышленники представились пенсионеру работниками правоохранительных органов.Высадив мужчину на дороге в Флоринке, похитители скрылись. Пенсионер же обнаружил пропажу ключей от квартиры. А когда вернулся домой, увидел, что из его квартиры исчезли коллекционные монеты, ювелирные изделия и другой антиквариат.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность одного из похитителей. Им оказался 36-летний житель Днепра. 8 января 2021 года следователи сообщили ему о подозрении в краже и похищении человека.Во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения зеленого цвета и вещество кристаллического происхождения белого цвета. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Изъятые вещества направлены на экспертизу.Досудебное расследование продолжается.