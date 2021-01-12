Харьковчанка Анна Лунева победила на XXVI Всеукраинских соревнованиях по легкой атлетике «Рождественские старты», которые прошли в Киеве.

В турнире приняли участие более 200 легкоатлетов из 22 регионов страны. Анна Лунева стала лучшей в прыжках в длину среди женщин с результатом 6,05 м. Спортсменка превзошла соперницу из Полтавской области на 18 см.Кроме того, харьковский легкоатлет Ярослав Исаченков показал второй результат (7,32 м) в прыжках в длину среди мужчин. Он уступил Сергею Никифорову из Киевской области, который прыгнул на 7,92 м.Еще одна харьковская легкоатлетка Лилия Клинцова остановилась в десяти сантиметрах от медали в прыжках в высоту, заняв четвертое место с результатом 1,83 м.Отметим, что обычно в «Рождественских стартах» принимают участие около 700 атлетов со всей страны. В этом году количество уменьшилось из-за пандемии. Старты проводились с соблюдением безопасности, а накануне всем спортсменам сделали тесты на COVID-19. Эти соревнования стали своеобразной подготовкой к чемпионату Украины, чемпионату Европы и Олимпиаде в Токио.