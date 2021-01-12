В первые дни нового года по всей стране стартовала приписка юношей 2004 года рождения при районных и городских территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

В течение следующих трех месяцев – до 31 марта – десятки тысяч тех, кому в этом году исполнилось или исполнится 17 лет, вызовут в военные учреждения. Там с ними пообщаются армейцы, поработают психологи и медики, чтобы определиться, смогут ли ребята служить в армии, сообщает Аrmyinform.Только в Харьковской области в течение приписной кампании этого года около восьми тысяч человек проверят на предмет пригодности к военной службе с предоставлением соответствующего удостоверения.– Эту важную работу начали еще в ноябре прошлого года, – говорит военком Харьковского областного ТЦК и СП полковник Юрий Калгушкин. – Уже составлены списки допризывной молодежи, налажены связи с местными органами самоуправления и региональными структурами образования, согласованы графики посещений территориальных центров комплектования и социальной поддержки с соблюдением карантинных ограничений.По словам офицера, в прошлом году во время приписки его подчиненные работали более чем восемью с половиной тысячами харьковских парней соответствующего возраста. Около семи тысяч тогда поставили на воинский учет, остальные по объективным причинам были признаны непригодными к службе в армии или отправлены на лечение с последующим повторным медобследованием.– Традиционно во время встреч рассказываем потенциальным новобранцам о преимуществах обучения на офицеров в ведомственных вузах или службы по контракту для тех, кто достиг совершеннолетия, – рассказывает Юрий Калгушкин. – В результате в прошлом году более 150 юношей через наши учреждения подали документы на поступление в вуз. Надеюсь, что в этом году их количество увеличится. Прошу всех будущих защитников Украины, родившихся в 2004 году, по повестке своевременно прибыть в ТЦК и СП. Ведь это общегосударственное мероприятие и относиться к нему следует с высокой степенью ответственности. С введением локдауна в стране мы скорректировали свои служебные планы и уверяю, что это никоим образом не повлияет на финальные показатели приписки юношей 2004 года рождения.