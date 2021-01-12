Холод на улице навевает невеселые мысли, а если термометр показывает низкую температуру ещё и в помещении, то у человека совсем портится настроение. Но не спешите настраивать батареи на максимум - прохладная температура это то, что нужно нашему телу.

Исследования показывают, что нахождение в прохладных условиях активирует ткань из коричневого жира - ту самую, которая помогает сжигать калории. Коричневый жир, в отличие от белого, который скапливается вокруг талии, невидим и компактно распространяется в глубине тела. Особенно много его вокруг плечей, позвоночника и почек. Именно это позволяет осуществляться процессу под названием термогенез в ответ на низкую температуру, что сжигает энергию для обеспечения тепла нашего тела. А эта энергия добывается из лишних калорий.У коричневого жира уровень метаболической активности гораздо больше, чем у белого, а именно скопления последнего под кожей тихо разрушают ключевые метаболические функции организма, включая работу почек и печени. Исследователи из Университета Юты в прошлом году доказали, что активированная холодом коричневая жировая ткань подавляет многие побочные эффекты ожирения за счет поддержания на нормальном показателе уровней сахара и жира в крови.При этом человеку вовсе не нужно клацать зубами от холода, как подчёркивают учёные. Коричневый жир активизируется при температуре +16С. Поэтому мы можем вполне комфортно находиться в прохладном помещении и худеть, даже не прикладывая к этому особенные усилия. В таком помещении достаточно пробыть всего два часа для того, чтобы температура тела снизилась, но не до некомфортного уровня, при котором начинается озноб, пишет The Daily Mail.