В канун Старого Нового года, 13 января, в Украине отмечают Щедрый вечер. Его также называют Маланка – в честь святой, которую почитают в этот день.



Что можно делать в Щедрый вечер



Что нельзя делать в Щедрый вечер

С празднованием Щедрого вечера в нашей стране связано множество обычаев и традиций.В этот день принято накрывать богатый, щедрый стол, считается, что это сулит благополучие на целый год. Главным блюдом стола была щедрая кутья.На стол также обязательно подавали блюда из свинины, это животное с древних времен символизировало достаток.Хозяйки также пекли блины, пирожки и вареники. Их раздавали щедрующим и посевающим.После заката солнца молодежь шла щедровать. Считалось, что в это время на землю выходит нечистая сила, а этот обычай помогает от нее защититься.В некоторых регионах также существует обычай «водить Маланку». Парни наряжались в костюмы и маски животных, обходили дома с добрыми пожеланиями.На стол нельзя подавать рыбу и птицу, считается, что счастье может «уплыть» или «улететь».Нельзя ссориться и ругаться, не допускаются плохие мысли и поступки.Нельзя также брать и давать деньги в долг.Запрещается гадать.