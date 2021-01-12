В канун Старого Нового года, 13 января, в Украине отмечают Щедрый вечер. Его также называют Маланка – в честь святой, которую почитают в этот день.С празднованием Щедрого вечера в нашей стране связано множество обычаев и традиций.
Что можно делать в Щедрый вечер
В этот день принято накрывать богатый, щедрый стол, считается, что это сулит благополучие на целый год. Главным блюдом стола была щедрая кутья.
На стол также обязательно подавали блюда из свинины, это животное с древних времен символизировало достаток.
Хозяйки также пекли блины, пирожки и вареники. Их раздавали щедрующим и посевающим.
После заката солнца молодежь шла щедровать. Считалось, что в это время на землю выходит нечистая сила, а этот обычай помогает от нее защититься.
В некоторых регионах также существует обычай «водить Маланку». Парни наряжались в костюмы и маски животных, обходили дома с добрыми пожеланиями.
Что нельзя делать в Щедрый вечер
На стол нельзя подавать рыбу и птицу, считается, что счастье может «уплыть» или «улететь».
Нельзя ссориться и ругаться, не допускаются плохие мысли и поступки.
Нельзя также брать и давать деньги в долг.
Запрещается гадать.