Узнать свой страховой стаж, от которого зависит наличие пенсии в будущем, можно не выходя из дома на сайте Пенсионного фонда Украины. Как известно, к 2028 году для выхода на заслуженный отдых в 60 лет понадобится минимум 35 лет стажа.

ПФУ запустил специальный портал электронных услуг – portal.pfu.gov.ua . В разделе «Данные из реестра застрахованных лиц» можно увидеть, сколько у вас общего или льготного стажа, а также проверить, какие пенсионные начисления вносил за вас работодатель.Из реестра застрахованных лиц ПФУ можно узнать следующие данные:– анкетные данные (ФИО, дата рождения, пол, место рождения);– адресные данные (адрес регистрации и адрес фактического места жительства);– данные паспорта (серия, номер, дата выдачи; кем выдан);– данные страхового свидетельства (номер, дата выдачи; кем выдан);– данные электронного пенсионного удостоверения (номер, дата выдачи; кем выдан);– данные о пересечении границы зоны АТО – для переселенцев (направление пересечения границы зоны АТО и дата пересечения границы зоны АТО);– данные о заработной плате лица – информация предоставляется по годам в разрезе страхователей. За каждый год дополнительно определяется общая сумма заработной платы за год и общая сумма заработной платы, учитывается для расчета пенсии;– данные о страховом стаже лица – предоставляются данные о количестве дней работы, за которые страхователем было уплачено за человека страховые взносы; информация предоставляется по всем годам и месяцам работы лица.Как же узнать свой пенсионный стаж? На портале portal.pfu.gov.ua выбрать раздел «Данные из реестра застрахованных лиц» и внизу нажать «Вход».Выбрать пункт «физическое лицо» или «юридическое лицо», тип электронной цифровой подписи, скачать файл с подписью и ввести пароль.После этого появится доступ к просмотру всех юридических лиц, которые вносили данные о вас, отчисления в Пенсионный фонд за все годы с начала официального трудоустройства.Также можно просматривать информацию и без ЭЦП, но для этого придется лично посетить ближайшее управление Пенсионного фонда и получить там логин и пароль.