Городская власть просит харьковчан обращаться за медицинской помощью и не отказываться от госпитализации в случае необходимости.

Об этом 12 января заявила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, в праздничные дни количество госпитализаций больных коронавирусом в городе значительно уменьшилось, но при этом увеличилось количество летальных исходов.- Это связано с тем, что люди, болея, предпочитали Новый год и Рождество праздновать дома. Они не обращались за медицинской помощью и отказывались от госпитализации. В результате мы получили очень тяжелых больных, с 1 по 10 января - 46 умерших, - сообщила вице-мэр.Также она отметила, что на сегодняшний день в лечебных учреждениях первой линии функционируют 840 коек для больных коронавирусом. Все больницы оснащены кислородными концентраторами, необходимыми медикаментами и средствами защиты.