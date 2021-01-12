Митинги против повышения тарифов прошли в минувшее воскресенье в Харькове и 13 районах области. И это только начало, говорят активисты, – харьковчане готовятся к следующей акции, которая запланирована на 20-е числа января.С утра жители Высокого, Покотиловки, Песочина, Пивденного и Мерефы (Харьковская ОТГ) перекрыли симферопольскую трассу. Они ходили с транспарантами по пешеходному переходу, время от времени пропуская автомобили, чтобы не образовывались большие пробки. Причина протеста – новые тарифы на газ и его доставку, которые начали действовать с 1 января 2021 года.
– Это плановое уничтожение население Украины! Это экономическая удавка! – говорит митингующий житель поселка Высокий.
По словам организаторов, целью было не остановить движение, а привлечь внимание.
Около 50 жителей Балаклеи перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Центральной и Соборной.
В Люботине на Соборной площади почти 150 участников акции подписали петицию против повышения тарифов. Также 15 местных жителей почти полчаса перекрывали движение транспорта на трассе Киев – Харьков – Довжанское.
В Змиевском районе акции протеста прошли в самом Змиеве, поселке Слобожанское и селах Тарановка и Лиман.
Возле Волчанской РГА в митинге против повышения цен на коммунальные услуги приняли участие более 70 человек. Около сорока минут движение транспорта по улице Соборной было ограничено.
В Чугуеве более сотни человек требовали прекратить издеваться над народом.
– Новогодние праздники принесли жителям Чугуева повышение тарифов, порывы водопровода, безработицу в связи с локдауном, повышение налогов и «новые» бюджеты, где себе любимым чиновники заложили неплохие зарплаты, а населению уменьшили субсидии и вообще наплевали на людей, потому что выборы закончились, – говорит местный активист Роман Лихачев. – Требования людей просты: мораторий на повышение тарифов, помощь в связи с лишением работы, отмена платы за транспортировку газа, пересмотр бюджета города в сторону потребностей граждан. Рабочая группа и активные жители готовятся к следующему митингу, который пройдет ориентировочно 20 января. И это только начало, пора прекращать это безобразие.
Акции протеста у райгосадминистраций прошли в Новой Водолаге, Дергачах, Лозовой, Богодухове, Изюме, Золочеве, на площадке перед ЦПАУ в Мерефе, на центральной площади в Валках, перед горсоветом в Барвенково, а также у Харьковского горсовета.
Против роста цен на коммуналку поднялись сразу несколько областей Украины – Николаевская, Днепропетровская, Полтавская.
Напомним, с 1 января в Украине выросли почти все коммунальные тарифы для населения – на тепло, электроэнергию, холодную воду. Также в 2021 году украинцы будут больше платить за газ – не только как за товар, но и за его поставку.
Кстати, на сайте президента Украины уже зарегистрирована петиция с требованием запретить повышение стоимости электроэнергии для населения, ввести льготное начисление оплаты пенсионерам и людям из семей, доход которых после взимания налогов не превышает пяти тысяч гривен на человека, а также установить дифференцированную оплату. На 12 января она набрала почти восемь тысяч голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения президентом.