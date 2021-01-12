Митинги против повышения тарифов прошли в минувшее воскресенье в Харькове и 13 районах области. И это только начало, говорят активисты, – харьковчане готовятся к следующей акции, которая запланирована на 20-е числа января.

С утра жители Высокого, Покотиловки, Песочина, Пивденного и Мерефы (Харьковская ОТГ) перекрыли симферопольскую трассу. Они ходили с транспарантами по пешеходному переходу, время от времени пропуская автомобили, чтобы не образовывались большие пробки. Причина протеста – новые тарифы на газ и его доставку, которые начали действовать с 1 января 2021 года.– Это плановое уничтожение население Украины! Это экономическая удавка! – говорит митингующий житель поселка Высокий.По словам организаторов, целью было не остановить движение, а привлечь внимание.Около 50 жителей Балаклеи перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Центральной и Соборной.В Люботине на Соборной площади почти 150 участников акции подписали петицию против повышения тарифов. Также 15 местных жителей почти полчаса перекрывали движение транспорта на трассе Киев – Харьков – Довжанское.В Змиевском районе акции протеста прошли в самом Змиеве, поселке Слобожанское и селах Тарановка и Лиман.Возле Волчанской РГА в митинге против повышения цен на коммунальные услуги приняли участие более 70 человек. Около сорока минут движение транспорта по улице Соборной было ограничено.В Чугуеве более сотни человек требовали прекратить издеваться над народом.– Новогодние праздники принесли жителям Чугуева повышение тарифов, порывы водопровода, безработицу в связи с локдауном, повышение налогов и «новые» бюджеты, где себе любимым чиновники заложили неплохие зарплаты, а населению уменьшили субсидии и вообще наплевали на людей, потому что выборы закончились, – говорит местный активист Роман Лихачев. – Требования людей просты: мораторий на повышение тарифов, помощь в связи с лишением работы, отмена платы за транспортировку газа, пересмотр бюджета города в сторону потребностей граждан. Рабочая группа и активные жители готовятся к следующему митингу, который пройдет ориентировочно 20 января. И это только начало, пора прекращать это безобразие.Акции протеста у райгосадминистраций прошли в Новой Водолаге, Дергачах, Лозовой, Богодухове, Изюме, Золочеве, на площадке перед ЦПАУ в Мерефе, на центральной площади в Валках, перед горсоветом в Барвенково, а также у Харьковского горсовета.Против роста цен на коммуналку поднялись сразу несколько областей Украины – Николаевская, Днепропетровская, Полтавская.Напомним, с 1 января в Украине выросли почти все коммунальные тарифы для населения – на тепло, электроэнергию, холодную воду. Также в 2021 году украинцы будут больше платить за газ – не только как за товар, но и за его поставку.Кстати, на сайте президента Украины уже зарегистрирована петиция с требованием запретить повышение стоимости электроэнергии для населения, ввести льготное начисление оплаты пенсионерам и людям из семей, доход которых после взимания налогов не превышает пяти тысяч гривен на человека, а также установить дифференцированную оплату. На 12 января она набрала почти восемь тысяч голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения президентом.