Пенсионный фонд Украины не смог профинансировать 14 млрд грн пенсий в 2020 году, недостача была покрыта займами Государственного казначейства.

Общий долг ПФУ перед Казначейством на начало 2021 составляет 62, 1 млрд грн или 1,5% ВВП, сообщается на странице аналитического центра CASE Ukraine в Facebook.Отмечается, что в 2020 году Пенсионный фонд Украины недополучил 19,7 млрд поступлений от Единого социального взноса. В декабре поступления от ЕСВ ускорились до 16,2% год-к-году, однако этого не хватило, чтобы перекрыть недостачу."Скорее всего, выплата пенсий в долг станет для нас обыденностью в ближайшие десять лет. Пока "солидарная система" не обанкротится", – заявляют аналитики центра.