Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«А элеватор понемногу обгрызают», сказано в комментарии к выложенному сюжету.

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