События Элеватор в Харькове понемногу «обгрызают» (видео) Вечерний Харьков 17:30 32 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «А элеватор понемногу обгрызают», сказано в комментарии к выложенному сюжету. Читайте также Власти Харькова перед снегопадами обратились к горожанам с просьбой Харьковские медики обновили статистику по заболевшим коронавирусом В одном из районов Харькова завтра не будет воды (адреса) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Власти Харькова перед снегопадами обратились к горожанам с просьбой События 17:08 Лента новостей Элеватор в Харькове понемногу «обгрызают» (видео) 17:30 Власти Харькова перед снегопадами обратились к горожанам с просьбой 17:08 В Украине отмечают Щедрый вечер 16:50 Харьковские медики обновили статистику по заболевшим коронавирусом 16:28 Локдаун не повлияет на приписную кампанию на Харьковщине 16:10 Как оказалось, прохлада может быть очень полезной для здоровья 15:48 В одном из районов Харькова завтра не будет воды (адреса) 15:30