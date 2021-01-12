На автодороге М-20 Харьков - Щербаковка на мосту начались ремонтные работы.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.



По состоянию на 12 января на мосту выполнены работы по демонтажу проезжей части правого проезда, ремонт пролетных строений, опор и переоборудования подферменников.



На время ремонта движение автотранспорта осуществляется в реверсном режиме. Водителей просят быть бдительными и внимательными в местах проведения дорожных работ, соблюдать требования ПДД и обращать внимание на предупредительные знаки.



Завершить работы планируют в этом году.