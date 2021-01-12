В Харькове по улице гулял полугололый мужчина.

Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале. Мужчина в шортах гулял возле станции метро "Ботанический сад".

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