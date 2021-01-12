События На Павловом Поле заметили полуголого мужчину Вечерний Харьков 20:30 180 В Харькове по улице гулял полугололый мужчина. Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале. Мужчина в шортах гулял возле станции метро "Ботанический сад". Читайте также В Харькове полицейские подозревают мужчину в сбыте наркотиков Харьковское коммунальное предприятие отдало тендер экс-фирме своего руководителя Министр здравоохранения Максим Степанов выступает за продление лоудауна в Украине после 24 января БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове полицейские подозревают мужчину в сбыте наркотиков События 22:02 Лента новостей В Харькове полицейские подозревают мужчину в сбыте наркотиков 22:02 Харьковское коммунальное предприятие отдало тендер экс-фирме своего руководителя 21:47 Министр здравоохранения Максим Степанов выступает за продление лоудауна в Украине после 24 января 21:01 На Павловом Поле заметили полуголого мужчину 20:30 В Харькове труп мужчины пролежал полдня 19:56 Под Харьковом разбирают мост 19:40 Впервые за 30 лет в ХОГА свернули программу помощи малому бизнесу 19:31