Наркотики злоумышленник получал на почте. При задержании у мужчины изъяли 39 свертков с метадоном.

Как сообщили в полиции, правоохранители длительное время собирали доказательства незаконной деятельности мужчины. 11 января правонарушитель получил посылку на почте, где на выходе его уже ждали полицейские.



Патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Харьковского районного управления № 3, которые прибыли по адресу, обнаружили у 35-летнего мужчины коробку. В ней 39 свертков с веществом, похожим на наркотическое средство, мобильный телефон и планшет. Мужчина пояснил, что в свертках находится метадон, который он приобрел для собственного использования и продажи. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 35-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.