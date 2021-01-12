Несмотря на обещание центральной власти Украины оказывать помощь бизнесу в период пандемии, в областной администрации прекратили работу Программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщают в партии Блок Светличной "Разом!".

Как рассказали в партии, программа работала с девяностых годов, оказывая различную поддержку предпринимателям области, однако с прошлого года ее работа было заблокирована, а в 2021 даже не была разработана.У Светличной отреагировали на ситуацию, и вместе с харьковскими бизнесменами провели встречу с председателем рабочей группы для выработки предложений по решению проблемных вопросов деятельности представителей малого и микробизнеса при областной администрации.«Депутат Харьковского городского совета от нашей политической силы Максим Радченко вместе с предпринимателями очертил ряд важных вопросов, входящих в ответственности областной администрации, которые должны быть решены немедленно для вывода малого и микро бизнеса региона из кризисного состояния.Главное требование нашей партии - полная поддержка и всестороннее содействие развитию предпринимательства региона, защита конкурентоспособности представителей малого бизнеса в условиях экономического кризиса в стране»,- сообщили в Блоке «Разом!».В партии считают, что для этого должна быть разработана и внедрена Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Харьковской области до 2025 года, которая работала с девяностых годов до 2020.«Даже в тяжелые 90-е и 2015-2019 годы в регионе находились средства на эффективную поддержку бизнеса, но с прошлого года она фактически заблокирована, а в этом году вообще забыта. Продолжения программы не были разработаны и утверждены нынешней областной властью.Областные власти не только отчитываться об объеме уплаченных бизнесом налогов, но и заботиться о росте количества введенных проектов поддержки предпринимателей»,- подчеркнули в партии.