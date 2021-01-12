Как считает Максим Степанов продлить локдаун необходимо из -за новогодних праздников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 24 канал.



"Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднествами, перемещением людей, когда ездили к родственникам. Все это потенциально очень повлияет на рост числа больных COVID-19. Во-вторых, у нас есть ежегодно сезонный рост больных гриппом, которое начинается именно в январе и очень важно на этом пике болезни сбить", - заявил он.



Также Максим Степанов считает, что цель локдауна в Украине нограничение контактов между гражданами и снижение давления на систему здравоохранения перед вспышкой гриппа.