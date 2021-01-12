Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

По словам журналистов, коммунальное предприятие «Жилкомсервис», которое находится в подчинении директора Департамента ЖКХ Семена Сироты, отдало тендер на 4,5 миллиона гривен компании «Рембудсервис» за услуги по сбросу снега с крыш зданий.Однако, как отмечают антикоррупционеры, непосредственно на работы пойдут чуть более 1,2 миллиона, в то же время приблизительно в ту же сумму обойдется дежурство при выполнении работ - 1,1 миллиона. Еще часть суммы пойдет на аренду техники, которую предприятие-победитель будет арендовать у другого городского коммунального предприятия - "Харьковское ремонтно-строительное предприятие".Оба коммунальных подчиняются новому Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, который возглавил Семен Сирота. По данным журналистов, он же являлся владельцем ОАО СБ «Рембудсервис» и занимал в компании должность генерального директора.