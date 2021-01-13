В Харькове, 13 января, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк), ул. Танкопия, 32 (стояк) до 20:00 13.01.21 г.



А также:



Московский район:

Салтовское шоссе, 147 (п. №8, стояк) до 20:00 13.01.21 г.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 261(п. №2, стояк) до 20:00 13.01.21 г.