По данным полиции, автомобиль ВАЗ был угнан в ночь на 11 января в Богодухове.

Как сообщил 33-летний владелец машины, неизвестный завладел его автомобилем ВАЗ. Но увидев владельца, который смотрел на него через окно, злоумышленник покинул машину и скрылся.



Полиция задержала угонщика. Им оказался ранее судимый 37-летний житель района, который также украл бензопилу и электросварочный аппарат из сарая заявителя.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей