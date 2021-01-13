Харьковский известный физик Борис Валиев умер 10 января.

Борис Валиев был заведующим учебно-экспериментальной лабораторией кафедры экспериментальной физики физического факультета Харьковского национального университета имени Каразина.



"Борис Михайлович с работниками кафедры разработал и изготовил, а также усовершенствовал более 400 лекционных демонстраций из разных разделов общей физики. В соавторстве опубликовал более 70 научных публикаций по методике учебного лекционного эксперимента в Украине, ближнем и дальнем зарубежье. Он был выдающимся ученым, высоким профессионалом, мудрым, открытым и отзывчивым человеком, работоспособность и ответственность которого вызвали искреннее уважение", - рассказали в пресс-службе Каразинского университета.