Вместо 1500 метрового украшения, городские власти установили лишь 500.Как сообщают журналисты Харьковского антикоррупционного центра, предполагалось, что за почти 35 миллионов гривен гирлянда будет на значительно большей территории.
Договор на установку украшения «Звездное небо» на улице Сумской за 17,4 миллиона гривен заключили в ноябре 2019 года. Еще 425 тысяч потратили на проектную документацию и технадзор. В документах говорится, что иллюминация должна быть сделана на участке 550 метров, от переулка Мечникова до улицы Скрипника. Однако по факту ее длинна составила менее половины от заявленной - 200 метров, от градусника до ТРЦ "Ave Plaza".
Ситуация повторилась и на Пушкинской, где установка гирлянды обошлась харьковчанам еще в 17 миллионов, плюс 424 тысячи за проектную документацию и технадзор.
В рамках этих договоров указано, что реконструкция сетей наружного освещения по ул. Пушкинской с устройством световой иллюминации "Звездное небо" должны сделать от улицы Пушкинской, 36 до улицы Ярослава Мудрого. То есть, на участке длиной 950 метров. Однако вместо этого реальная длинна составила около 300 метров, от площади Архитекторов до Национального фармацевтического университета.