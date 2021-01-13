​Пожар вспыхнул в частном доме в селе Шелестово Коломакского района.

Об этом сообщили спасатели.

Вызов поступил 12 января в 12:02. Когда спасатели прибыли на место, пожар на площади 3 кв.м. уже ликвидировали владельцы дома.

По информации спасателей, возгорание возникло на чердаке из-за короткого замыкания электропроводки. Огнем оказались повреждены деревянные конструкции перекрытия и кровли.



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