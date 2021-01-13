А в мире 13 января, день "Исполни свою мечту".

13 января начинается Щедрый вечер. С закатом солнца и до полуночи дети ходили к соседям и родственникам чтобы спеть щедривки. Если хозяева 13 января не скупились на вкусности для щедровальников, то это обещало им счастье и благополучие.



Православные верующие в этот день чтят память Василия Кесарийского и Мелании Римлянки.



Также 13 января в храмах проходят торжественные богослужения в честь окончания Старого года.



День ангела отмечают: Мелания, Петр, Мартиниана, Мартина и Феофил.