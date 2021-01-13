На дорогах Харькова работают более 140 снегоуборочных машин.

Об этом сообщили городские власти.



Ночью в уборке было задействовано 149 автомобилей, с ночи на дороги высыпано 471 куб. м песчано-солевой смеси и 452 т соли.



Кроме того, на придомовых территориях снег убирают 1365 дворовых рабочих, в работах задействовано 45 единиц техники и 94 средства малой механизации.