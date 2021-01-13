Американская и европейская валюты дешевеют в обменных пунктах несколько дней подряд. Официальный курс гривны укрепляется.

С начала недели в Украине продолжает снижаться курс доллара. По состоянию на среду, 13 января, курс американской валюты в покупке упал ниже 28 гривен, свидетельствуют данные BIN.ua.Так, курс продажи наличного доллара снизился на 8 копеек до 28,22 UAH/USD, курс покупки - также на 8 копеек до 27,96 UAH/USD.Средний курс покупки евро понизился на те же 8 копеек до 33,83 UAH/EUR, курс продажи - до 34,34 UAH/EUR.Национальный банк укрепил курс гривны к доллару на 13 января на 20 копеек - до 28,04 за доллар.Отметим, в 2020 году курс гривны к доллару упал почти на 20%, но в первом полугодии 2021 года украинской валюте прогнозируют укрепление.