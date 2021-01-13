В канун Рождества в учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции приготовили праздничный ужин.

Так, в Алексеевской исправительной колонии (№25) сделали 5500 вареников с картошкой и капустой. Кроме того, приготовили украинский борщ со сметаной и селедку под шубой. Всего – 785 порций, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления.В Качановской исправительной колонии (№54) к праздничному столу испекли 300 сахарных булочек.В Покровской исправительной колонии (№17) сварили солянку, приготовили гренки с яйцом и сыром, компот из сухофруктов, булочки, подавали свежие фрукты, мед и т.п. Всего – 250 порций.В Первомайской исправительной колонии (№117) приготовили холодец из мяса с собственного подсобного хозяйства, а также испекли 210 пирожков с различной начинкой.В целом, как сообщает пресс-служба управления, на период праздников предлагался расширенный ассортимент продуктов для приготовления блюд, поэтому каждая организация составила свое праздничное меню.