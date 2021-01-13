В Украине с 14 января предпринимателей, владельцев бизнеса начнут штрафовать за отсутствие масок у посетителей. Соответствующий закон вступит в силу в четверг. В издании "Голос Украины" документ опубликован в среду.

"Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - гласит закон.То есть, предпринимателям грозят штрафы от 3400 - 5100 гривень.Штрафовать будут в случае:• пропуска, допуска лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно,• непринятия мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты,• обслуживания клиентов без таких средств защиты в период карантина.Закон №3890 "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения "по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" Верховна Рада одобрила 17 декабря 2020 года. Документ поддержал 241 народный депутат.Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за неношение масок в общественных местах и транспорте. Верховная Рада приняла проект закона в начале ноября.