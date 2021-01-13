По состоянию на 13 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 50 139 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 73 462 случая заболевания COVID-19, 10 883 человека находятся под медицинским наблюдением, 61 373 пациента выздоровели, 1206 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 января в Украине зафиксировано 6 409 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 130 839 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 20 214 человек умерли, 826 871 - выздоровел.